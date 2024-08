Etwas zurückhaltender gibt sich die Zürcher Kantonalbank (ZKB), welche die Aktie nur mit «Marktgewichten» einstuft. Die geplante Übernahme sei eine gute Ergänzung, so dass Synergien im Bereich Cross-Selling, Einkauf und F&E zu erwarten sind. Die Finanzierung der Transaktion besteht aus 233 Millionen Franken Fremdkapital und 23 Millionen Franken Eigenkapital. Die Akquisition passt zur Strategie von R&S, auch durch Übernahmen zu wachsen. Die üblichen Risiken bei derartigen Transaktionen gelten aber auch hier. «Wir halten an unserer Einstufung fest, obwohl die Aktie günstig erscheint», so die Konklusion des ZKB-Experten. Dies hängt damit zusammen, dass künftig bisher blockierte Aktien verkauft werden können.