Die Aktie von Swiss Re fällt am Montag im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 98,57 Prozent. Swiss Re hatte in den ersten neun Monaten von einem starken Anlageergebnis und geringeren Katastrophenschäden als noch im Vorjahr profitiert und einen Milliardengewinn eingefahren, wie der Rückversicherer am Freitag bekanntgab.