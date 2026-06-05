Die Aktien von Belimo steigen am Freitag im frühen Handel um 2 Prozent auf 902,50 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) unverändert notiert. Seit Jahresbeginn hat der Titel um 13 Prozent zugelegt.
Die Avancen der Valoren sind auf eine Rating-Anpassung durch die französische Investmentbank BNP Paribas zurückzuführen. Diese erhöhte am Freitag das Kursziel auf 1070 von 903,50 Franken und ging beim Rating auf «Outperform» von «Neutral». Der Hersteller von Heiz- und Kühlgeräten dürfte überdurchschnittlich vom Bau neuer Rechenzentren profitieren, so die Argumentation der BNP-Analysten. Damit ruft die Bank aus Paris das höchste am Markt bekannte Kursziel auf.
Ähnlich tönt es bei der britischen Bank Barclays, welche den Titel mit «Buy» und einem Kursziel von 1000 Franken einstuft. Belimo sei ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, das von einer hohen Nachfrage profitiert, schrieben die Barclays-Experten in einer Analyse Mitte Mai. Analyst George Featherstone meint, dass der Klimaspezialist sich zu einem führenden Anbieter von KI-Infrastruktur entwickeln kann.
Belimo erzielt derzeit rund 20 Prozent seines Umsatzes mit Rechenzentren, hauptsächlich im Bereich Flüssigkeitskühlung, und hat das Potenzial, in den nächsten drei Jahren ein organisches hohes Wachstum zu erzielen. Das sei zwei- bis dreimal höher als die globale physische Infrastrukturabdeckung von Rechenzentren, die Barclays abdeckt. Mit diesem starken Wachstum im Rechenzentrumsbereich sieht Faetherstone von Barclays ein Potenzial für eine Margenverbesserung von über 250 Basispunkten in den nächsten drei Jahren, was etwa dem Doppelten der Konsensprognose entspricht.
Die Analysten von Jefferies haben den Titel ebenfalls mit Kaufen und einem Kursziel von 1013 Franken auf dem Zettel. Trotz der einzigartigen Chancen bei den Datenzentren bleibt der Analyst der US-Investmentbank aber etwas vorsichtiger und mahnt mögliche Zollauswirkungen an, welche kurzfristig auf das Wachstum drücken könnten.
Gemäss AWP-Analyser stufen sechs Analysten den Titel mit «Kaufen» ein, drei sagen «Halten» und zwei sind für «Verkaufen». Das durchschnittliche Kursziel beträgt 903 Franken.