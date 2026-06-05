Belimo erzielt derzeit rund 20 Prozent seines Umsatzes mit Rechenzentren, hauptsächlich im Bereich Flüssigkeitskühlung, und hat das Potenzial, in den nächsten drei Jahren ein organisches hohes Wachstum zu erzielen. Das sei zwei- bis dreimal höher als die globale physische Infrastrukturabdeckung von Rechenzentren, die Barclays abdeckt. Mit diesem starken Wachstum im Rechenzentrumsbereich sieht Faetherstone von Barclays ein Potenzial für eine Margenverbesserung von über 250 Basispunkten in den nächsten drei Jahren, was etwa dem Doppelten der Konsensprognose entspricht.