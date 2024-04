Nach dem erneuten Umsatzrückgang im Weihnachtsquartal ist für Faber kein schneller Aufschwung in Sicht. Es gebe gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der Weltwirtschaftsentwicklung, der Inflation und der Rückkehr der Angestellten aus dem Homeoffice ins Büro, sagte die Niederländerin in einem Interview im Januar. Als globales Unternehmen mit einer Präsenz in rund 100 Ländern spüre Logitech den uneinheitlichen Verlauf der Weltkonjunktur. In gewissen Gegenden sei die Wirtschaft stark, in anderen weniger. Die Entwicklung von Konjunktur und Inflation habe einen Einfluss auf das Vertrauen und die Kaufkraft der Konsumenten.