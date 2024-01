Dabei blieb Swatch zumindest im ersten Halbjahr 2023 auf Wachstumskurs: Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 4,02 Milliarden Franken. In Lokalwährungen gerechnet betrug das Plus gar 18 Prozent. Der Uhrenkonzern profitierte von der weiterhin guten Nachfrage in den USA sowie der Erholung in China nach der Corona-Öffnung.