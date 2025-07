Umsatzwachstum erwartet trotz fehlender Aufträge aus China

Der zuständige Analyst begründet die Anhebung des Kursziels mit dem hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr. Dadurch dürfte der Umsatz trotz des schwächelnden Bereichs Chemtech und ausbleibender Aufträge aus China solide wachsen. Auch wenn sich die Auftragssituation im zweiten Quartal kaum verbessert haben dürfte, bleibe der langfristige Ausblick positiv, so der Analyst in einem Kommentar. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibe der langfristige Ausblick positiv und die Wachstumsinitiativen in den Bereichen Energiespeicher, Kunststoffrecycling und CO2-Abscheidung hätten weiteres Potenzial.