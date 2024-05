Sandoz verspricht sich einen weiterhin starken Absatz mit dem Nachahmerprodukt, berichtete die Nachrichtenagentur AWP am Dienstag. Dies liegt zu Teilen an einer Vereinbarung mit dem US-Versicherer CVS Health. Dieser hatte bereits 2023 mit Sandoz einen Vertrag über das Biosimilar Hyrimoz abgeschlossen. Wie von Sandoz zu hören ist, hat der Versicherer per 01.04.2024 das Originalprodukt Humira in dieser Kategorie durch das Sandoz-Biosimilar Hyrimoz ersetzt. Seine volle Wirkung wird dies also erst in den kommenden Quartal entfalten.