Die britische Investmentbank Barclays warnt allerdings vor substanziellen Investitionen in den kommenden Jahren, dessen Umsetzung gewisse Risiken berge. Mit Blick auf die hohe Bewertung rät der bei Barclays zuständige Analyst deshalb, einen günstigeren Einstiegspunkt abzuwarten. Ypsomed wird in den kommenden fünf Jahren über 1,5 Milliarden Franken in die Produktionsinfrastruktur für die Injektionssysteme investieren.