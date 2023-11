Die Aktien der Zurich Insurance stehen am Donnerstag im frühen Handel um 09.55 Uhr 0,21 Prozent höher bei 434,50 Franken gegenüber dem Swiss Market Index (SMI), der um 0,41 Prozent zulegt. Einschränkend gilt festzuhalten, dass die Finanzvaloren im SMI schwächer tendieren. Swiss Life verlieren 1,01 Prozent, nachdem die Aktie gestern nach enttäuschenden Zahlen bereits deutlich unter die Räder kam.

Zurich Insurance überraschte die Anleger am Donnerstag einerseits mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, andererseits mit der Ankündigung von Übernahmen durch deren Tochtergesellschaft Farmers Insurance in den USA. Gleichzeitig meldete der Schweizer Versicherungskonzern einen Umsatzanstieg für die ersten neun Monate des Jahres 2023.

Die US-Investmentbank Jefferies stuft Zurich mit Halten ein und schreibt in einem Kommentar gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass "in einer normalerweise ereignislosen Umsatzrechnung für das dritte Quartal sich Zurich als überraschend katalysatorreich erwiese hat", indem sie ihre Absicht bekannt gab, Aktien zurückzukaufen und einige der Farmers-Unternehmen zu kaufen. Zudem sei es ein bemerkenswertes Wachstum bei den Lebensversicherungen in Asien und Lateinamerika, schreiben die Analysten unter der Leitung von Philip Kett. Der Kauf von US-Maklerunternehmen wird zur Rekapitalisierung der Farmers-Einheit führen. Der Erwerb von 51 Prozent der Anteile an Kotak Mahindra General Insurance in Indien beinhaltet eine Kapitalzuführung zur Unterstützung des Wachstums.

Das Update entspricht weitgehend den Erwartungen, aber es gibt einige Überraschungen mit der Übernahme von drei Brokern und einem Plan für Aktienrückkäufe, so die Analysten James Shuck und Samant Singh von der Citibank. "Mit dem Rückkaufprogramm im Jahr 2023 im Wesentlichen bei einer Obergrenze von 1,5 Milliarden US-Dollar verringert dies jedoch das Potenzial für weitere kurzfristige Überraschungen“, schrieben sie. Die angekündigten Übernahmen bedürfen ebenfalls weiterer Erklärungen, fügten sie hinzu.

Die Analysten von Vontobel mit einem Halten-Rating erklären, dass die Ergebnisse positiv aufgenommen werden dürften, da Zurich sein überschüssiges Kapital angeht, erklärte Analyst Michael Foeth. Die Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufs ist positiv, so seine Konklusion. Die Zürcher Kantonalbank, welche Zurich mit Übergewichten einstuft, beurteilt in einer ersten Reaktion das Ergebnis für die ersten neun Monate ebenfalls als vorteilhaft.