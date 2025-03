Ausserdem passt HSCB auch für eine zweite Schweizer Luxusgüterfirma die Gewinnschätzungen an. Die Grossbank senkt für Richemont das Kursziel auf 199 von 212 Franken, belässt die Bewertung aber mit «Buy». Am Montag notierten die Richemont-Titel bei 156,55 Franken pro Aktien, also noch immer unter dem neuen Kursziel von HSCB. Der aktuelle Kurs entspricht einem Plus von 14,87 Prozent seit Jahresbeginn und 15,20 Prozent mehr als vor 52 Wochen.