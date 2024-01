Financier Martin Ebner und seine Frau Rosmarie Ebner halten neu via Anna Holding AG 10,254 Prozent am Autozulieferer. Das meldet Autoneum im Rahmen einer Pflichtmitteilung am Mittwoch. Davor hatten die Ebners im August 2023 eine Beteiligungshöhe von 5,6 Prozent gemeldet.