Die Aktien des Baukonzerns Sika notieren am Dienstagmorgen an der Schweizer Börse im Plus mit 0,89 Prozent auf 215,70 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SPI) 0,14 Prozent hinzugewinnt. Seit Jahresbeginn hat der Titel jedoch 0,9 Prozent verloren, auf 52 Wochen steht das Minus gar bei 23,3 Prozent.