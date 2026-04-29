SNB-Politik angemessen

In einer Zusatzfrage wurden die Analysten auch gefragt, wie sie die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) einstufen. Die meisten hielten die aktuelle Ausrichtung auch in sechs Monaten für angemessen und nur 15 Prozent würden sie als zu expansiv bewerten, wie es hiess. Allerdings sehen die Auguren Potenzial für eine weitere Frankenaufwertung, sowohl gegenüber dem Euro als auch zum US-Dollar.