Die UBS hat gegenüber dem US-Rivalen Morgan Stanley die besseren Karten in der Hand, findet die viel beachtete und langjährige Bankenanalyst von JPMorgan in London, Kian Abouhossein, in einer Studie. Dies liege am diversifizierteren Ansatz der Schweizer Bank im Wealth Management und ihrem gesamten Geschäftsmix.