Volkswagen werde die Belastung voraussichtlich ‌im ersten Quartal verbuchen, ‌schrieben die Analysten von Bernstein ​am Dienstag nach einem Gespräch mit Volkswagen. Dabei gehe es um eine Summe, die zwischen 60 und 75 Prozent der 800 Millionen ‌Dollar liege, die Volkswagen ursprünglich ausgegeben hatte, um das Fahrzeug im Werk in Chattanooga einzurüsten. Ein VW-Sprecher ​bestätigte, dass die Berechnungen von Bernstein ​korrekt seien. Die Experten ​von Jefferies sprachen von einer Abschreibung von ungefähr 550 Millionen ‌Euro.