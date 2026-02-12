Die Analysefirma Gartner warnt vor falsch konfigurierten KI-Anwendungen, die ‌bis ⁠2028 die kritische Infrastruktur eines G20-Landes ⁠lahmlegen könnten. Die Ursache für einen solchen Ausfall sei ‌dabei nicht zwangsläufig ein Hackerangriff, ‌sondern könne ​etwa ein Ingenieur sein, der in guter Absicht ein fehlerhaftes Update einspiele, teilte das auf Technologiethemen spezialisierte US-Beratungsunternehmen am Donnerstag mit. ‌Betroffen seien sogenannte cyber-physische Systeme, zu denen unter anderem Stromnetze, industrielle Steuerungsanlagen oder Robotik gehören.