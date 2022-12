Die Aktien des Halbleiterzulieferers VAT verlieren 1 Prozent auf 272,2 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) steht derweil unverändert da. Nachdem der VAT-Titel bis Mitte Oktober in einem Abwärtstrend gefangen war, hat in seitdem eine Erholung stattgefunden. Als Konsequenz hat sich das Kursminus seit Jahresbeginn auf 39 Prozent reduziert.