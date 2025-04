John Canavan, Chefanalyst, Oxford Economics:

«Die Formulierung von Präsident Trump lässt nicht ganz klar erkennen, ob es tatsächlich zu einer Aussetzung der Zölle kommt oder ob es lediglich niedrigere Gegenzölle von zehn Prozent gibt. So oder so ist jedoch klar, dass der Präsident von einigen seiner schlimmsten Zolldrohungen abrückt.» Das werde sich langfristig positiv auf risikoreiche Anlagen auswirken und für etwas Ruhe an den Märkten sorgen. «Eines jedoch wird dadurch nicht beseitigt: die Unsicherheit.» Schliesslich ändere sich die Höhe scheinbar täglich.