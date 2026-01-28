Der breite Dollar-Index ist trotz der jüngsten ​Abwertungen noch immer deutlich überbewertet. Auch das hohe US-Leistungsbilanzdefizit spricht im ‌Grundsatz für eine weitere Schwäche des Dollar. ‍Doch so hitzig es derzeit an den Devisenmärkten zugeht, für die kurzfristigen Aussichten ist ein nüchterner, ​kühler Blick erforderlich. Spekulative Anleger haben den Dollar bereits in einem hohen Masse auf Termin verkauft. Historisch waren solch hohe Bestände an Terminverkäufen ein zuverlässiger Indikator ‌für eine Dollar-Stärke. Auch die rekordhohen Optionsprämien für ⁠Dollar-Absicherungen mahnen als Kontraindikator zur Vorsicht. Bei aller ‌berechtigten Skepsis gegenüber dem Dollar sollten deshalb die jüngsten Abwertungen kurzfristig nicht als Einbahnstrasse verstanden werden.»