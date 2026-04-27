Die Deutsche Bank erhöhte ihr Ziel von 140 auf 160 Franken und stuft den Titel ebenfalls mit «Buy» ein. Analyst George Brown sieht die Prognoseanhebung des Managements als Bestätigung eines ohnehin zu konservativ angesetzten Ausblicks und stellt eigene Schätzungen von 775 Millionen Dollar Umsatz sowie einer EBIT-Marge von 20,1 Prozent für 2026 auf. Er erwartet, dass der Quartalsumsatz im zweiten Halbjahr die Marke von 200 Millionen Dollar überschreiten dürfte.