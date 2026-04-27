Julius Bär hält ebenfalls an einem «Hold»-Rating fest, zieht das Kursziel zwar kräftig von 67 auf 79 Franken nach oben, bleibt damit aber nur wenig über der aktuellen Notierung. Analystin Britta Simon hebt den deutlich über den Erwartungen liegenden Auftragseingang hervor, getragen vor allem vom Elektrifizierungsbereich und der starken Nachfrage im Rechenzentrumssegment. Allerdings dürfte es künftig zunehmend schwieriger werden, die Konsensschätzungen zu übertreffen, warnt sie.