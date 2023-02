Der Bauchemiekonzern Sika hat im Geschäftsjahr 2022 erstmals in seiner Geschichte mehr als 10 Milliarden Franken Umsatz erwirtschaftet. Und das Ende der Fahnenstange ist laut dem hauseigenen Ausblick noch lange nicht in Sicht. Zumal die milliardenschwere Akquisition des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts den Innerschweizer Konzern in neue Sphären heben wird.