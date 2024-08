Das leidgeprüfte Solarunternehmen schlug am Montag ein neues Kapitel in der unendlichen Geschichte an Neuausrichtungen auf. Der geplante Aufbau einer Solarzellenfertigung in Colorado Springs sei derzeit nicht finanzierbar und werde deshalb gestoppt, teilte das Unternehmen mit. Die in Aussicht gestellte Zusammenarbeit mit einem US-amerikanischen Technologiekonzern kommt deshalb vorerst auch nicht zustande.