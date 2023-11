Nach dem deutlichen Sieg des Rechtspopulisten Milei steht Argentinien vor einem wirtschaftlichen Radikalumbau. «Das Modell der Dekadenz ist am Ende, es gibt kein Zurück mehr», kündigte der 53-jährige Ökonom in der Nacht zum Montag (Ortszeit) vor seinen Anhängern in Buenos Aires an. «Für laue Halbheiten ist kein Platz.» Sein Gegenkandidat, der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa von den seit Jahrzehnten dominierenden Peronisten, räumte seine Niederlage ein. Milei vereinte bei der Wahl am Sonntag rund 56 Prozent der Stimmen auf sich, Massa kam auf 44 Prozent.