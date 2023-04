cash.ch: Die Volatilität bei den Zinsen ist enorm, die Gefahr einer US-Rezession ist gestiegen. Kommt der erwartete Wirtschaftsabschwung nun tatsächlich?

Anastossios Frangulidis: Die Rezessionsrisiken haben in den USA deutlich zugenommen. Dies aus zwei Gründen: Einerseits wird die Profitabilität bei kleineren und mittelgrossen Banken als Folge des Abflusses von Kundengeldern leiden, was zu wiederum zu einem reduzierten Kreditangebot führen wird. Zudem wird die Stimmung bei den Konsumenten und Unternehmen also den Kunden der Banken schlechter werden. Sie werden ihre Überschussersparnisse weniger stark ausgeben beziehungsweise bei Ihren Investitionen zurückhaltender werden. Wir befinden uns insofern am Rande einer Rezession. Die nächsten drei Quartale erwarten wir bestenfalls ein Nullwachstum in den USA.