Der jüngste Vorfall: Am Wochenende stürzte ein Sessel eines Skilifts im von Vail Resorts betriebenen Skigebiet Attitash Mountain Resort im US-Bundesstaat New Hampshire ab. Darauf sass ein Skifahrer, der mitsamt Sessel sechs Meter in die Tiefe auf den schneebedeckten Boden fiel – und mit leichten Verletzungen ins Spital musste. In den sozialen Medien kursieren Videos des Vorfalls. Vail Resorts kommt in den Posts oft schlecht weg. Schliesslich ist es nicht der erste Unfall in einem Skigebiet aus dem Vail-Resorts-Imperium. Im Dezember verletzten sich wegen einer Fehlfunktion eines Sessellifts fünf Personen.