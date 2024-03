Rekordhohe Immobilienverkäufe

Die Immobilienverkäufe erreichten im vergangenen Jahr erneut einen Höchststand. So wurden 60 Wohnungen in Andermatt verkauft, wobei der durchschnittliche Quadratmeterpreis auf 19'000 Franken von 17'000 im Vorjahr anzog. Insgesamt stiegen die Erträge damit um 2,2 Prozent auf 154 Millionen Franken an.