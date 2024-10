Risiken für unser Kursziel sind unter anderem Auslastung und Effizient der Solaranlagen, Strompreise, Investitionen in erneuerbare Energien, erwartete Projektvergaben, Wertschöpfungsmargen sowie regulatorische Bestimmungen. Auch Verzögerungen beim Bau oder bei Genehmigungen sowie sonstige politische Eingriffe in den Sektor stellen wesentliche Risiken dar. «Unternehmensspezifische Risiken für unser Investment Case umfassen eine Verschlechterung der Strompreise in Spanien, die eine weitere Kannibalisierung der Solarenergie bewirken könnte, eine langsamere Umsetzung der Projektpipeline und der Asset-Rotation sowie steigende Kosten für Photovoltaik aufgrund geringerer Liefermengen aus China», schreiben die Analysten der Bank of America in einem Bericht..