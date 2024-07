Anders Malmström wird Anfang 2025 zu Swiss Re stossen. Er kommt von Athora Holdings, einer führenden europäischen Gruppe für Spar- und Altersvorsorgeprodukte, wo er seit Mai 2021 als Group Chief Financial Officer tätig war. Vor seiner Zeit bei Athora war er Senior Executive Vice President und CFO bei Equitable Holdings in New York. Davor war er Senior Executive Director und CFO bei AXA US, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Lebensversicherungsgeschäfts bei AXA Winterthur und hatte leitende Funktionen bei der Swiss Life Gruppe inne. Anders Malmström ist Absolvent des Stanford Executive Program, hat einen Doktortitel in Mathematik von der Universität Aachen in Deutschland und einen Master-Abschluss in Mathematik, Physik und Astronomie von der Universität Basel.