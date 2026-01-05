US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem «historischen Sieg bei der Wahrung der Souveränität der ⁠USA und dem Schutz amerikanischer Arbeitnehmer und Unternehmen vor extraterritorialem Zugriff». Die Einigung sichere zu, dass in den USA ansässige Firmen nur den US-Mindeststeuern ​unterlägen. Präsident Donald Trump hatte nach seinem Amtsantritt vor ‌knapp einem Jahr das von der ‍Vorgängerregierung ausgehandelte Abkommen für «null und nichtig» für die USA erklärt. Seine Regierung hatte mit Vergeltungszöllen ​gegen Länder gedroht, die im Rahmen des ursprünglichen Abkommens Abgaben für US-Firmen erheben.