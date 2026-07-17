Burnham hatte angekündigt, den Aufstieg ‌der von Brexit-Verfechter Nigel Farage geführten Reform UK-Partei stoppen zu wollen. Er versprach eine «unverhohlen sozialdemokratische» Regierung, die Menschen und Orte in den Mittelpunkt stelle. Kernpunkt ​seiner Agenda ist die «grösste Umverteilung der Macht» von der ​Zentralregierung in London auf die Regionen des ​Landes. Damit will er Ungleichheit verringern und auf die Wut von «abgehängten Gemeinschaften» reagieren, ‌die sich zunehmend Reform UK zugewandt haben.