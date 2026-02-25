Die japanische Kartellbehörde FTC hat einem Insider zufolge ‌Geschäftsräume ⁠von Microsoft durchsuchen lassen. Die Razzia ⁠sei Teil von Ermittlungen wegen mutmasslich wettbewerbswidrigen Verhaltens ‌im Cloud-Geschäft, sagte eine ‌mit der Angelegenheit ​vertraute Person am Mittwoch. Die FTC wollte sich zu diesem Thema nicht äussern. Microsoft Japan war für eine ‌Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.