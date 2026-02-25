Die japanische Kartellbehörde FTC hat einem Insider zufolge ‌Geschäftsräume ⁠von Microsoft durchsuchen lassen. Die Razzia ⁠sei Teil von Ermittlungen wegen mutmasslich wettbewerbswidrigen Verhaltens ‌im Cloud-Geschäft, sagte eine ‌mit der Angelegenheit ​vertraute Person am Mittwoch. Die FTC wollte sich zu diesem Thema nicht äussern. Microsoft Japan war für eine ‌Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die japanische Tochter des US-Konzerns steht unter dem Verdacht, ​ihre Geschäftsbedingungen so zu gestalten, ​dass sie Kunden ​den Wechsel zu anderen Cloud-Anbietern erschwert. In Europa ‌und den USA laufen ähnliche Ermittlungen gegen Microsoft. In Grossbritannien werfen Kläger ​dem ​Konzern vor, ⁠Cloud-Kunden insgesamt überhöhte Gebühren im ​Volumen von ⁠2,8 Milliarden Dollar in Rechnung gestellt ‌zu haben. 

(Reuters)