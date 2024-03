Um die Vorteile eines bundesweiten Warenhauskonzernes aufrechterhalten zu können, müsse eine Mindestzahl an Standorten erhalten bleiben, so van Bossche. «30 Häuser, wie gelegentlich berichtet wird, sind dafür viel zu wenig. Damit könnten wir nicht mehr von Grössenvorteilen profitieren, zum Beispiel in Verhandlungen mit Lieferanten». Ihm zufolge arbeiten etwa 60 Filialen profitabel. Der Gesamtbetriebsrat von Galeria reagierte am Freitag nicht auf eine Anfrage.