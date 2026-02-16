Der Blick auf die Jahresveränderung zeigt jedoch weiterhin deutlich steigende Mieten: So sind die Angebotsmieten im Vergleich zum Januar 2025 schweizweit um 2,2 Prozent gestiegen, wobei alle Kantone zugelegt haben. Am stärksten war das Plus in den Kantonen Graubünden (+7,7 Prozent) und Glarus (+6,4 Prozent). In Neuenburg (+0,5 Prozent) und Jura (+1,0 Prozent) ist der Preisanstieg am geringsten.