Allerdings habe der Indexwert bereits im Oktober 2025 beinahe so hoch gelegen, bevor ein temporärer Rückgang eingesetzt habe. Entsprechend lag der Kanton Schwyz auf Jahressicht (+4,1 Prozent) nicht an der Spitze. Die grössten Avancen gab es im Vorjahresvergleich in den Kantonen Nidwalden (+8,3 Prozent) und Graubünden (+6,7 Prozent). Aber auch Zürich (+3,3 Prozent) oder Genf (+5,3 Prozent) lagen im Juni über dem nationalen Durchschnitt. Klar darunter waren hingegen etwa die Kantone Basel-Landschaft, Bern, Jura, Neuenburg, St. Gallen oder Tessin mit Wachstumsraten von lediglich 1 bis 1,5 Prozent.