Kantonal aufgesplittet stiegen die Angebotsmieten in Bern, Solothurn und Freiburg um 0,1 Prozent am unteren Ende der Skala, während sie in Graubünden mit 2,8 Prozent am stärksten zunahmen. Doch auch in Zug (2,6 Prozent) und Nidwalden (2,4 Prozent) betrugen die Zunahmen gegenüber dem Vormonat über zwei Prozent.