Unter dem Strich wurde der höchste jährliche Mietanstieg seit Beginn der Erhebung durch Homegate 2009 erreicht. Und es könnte zu weiteren Steigerungen kommen. So legten die Angebotsmieten gemäss dem Homegate-Mietindex, der gemeinsam mit der ZKB erhoben wird, im Jahr 2022 um 2,8 Prozent zu. Dieser deutliche Anstieg sei das Resultat einer zunehmenden Knappheit am Wohnungsmarkt sowie höherer Heiz- und Nebenkosten, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Auch im Dezember stieg der Index gegenüber dem Vormonat an - und zwar um 0,2 Prozent.