Luzern wird teurer

Sehr uneinheitlich ist das Bild bei den Angebotsmieten in den acht untersuchten Städten. So gab es in Luzern (+2,5 Prozent) einen deutlichen Anstieg, in Lugano (-0,8 Prozent) einen klaren Rückgang. Auch auf Jahressicht blieben Mieterinnen und Mieter in der Tessiner Stadt von einem allzu starken Anstieg verschont (+3,0 Prozent). Es war damit der geringste aller untersuchten Städte.