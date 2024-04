Unterschiedliche Veränderung in Städten

Bei den acht untersuchten Städten zeigte sich im März ein ähnliches Bild wie im Februar: Einzig in Luzern und Basel sind die Angebotsmieten im Monatsvergleich etwas zurückgegangen. Alle anderen untersuchten Städte weisen eine Zunahme auf, am stärksten Zürich mit einem Plus von 1,8 Prozent.