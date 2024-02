Der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten, der vom Immobilienmarktplatz Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird, ist laut einer Mitteilung vom Montag im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,4 Punkte gestiegen und steht nun bei 125,6 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr beträgt das Plus schweizweit 1,9 Prozent. Der Index misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.