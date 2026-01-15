Die Angebotsmieten haben 2025 weiter zugelegt und dies gemäss der Inserateplattform Homegate trotz sinkender Zuwanderung und tieferem Referenzzinssatz. Dabei hätten sich die grössten Mietanstiege für einmal nicht in den urbanen Zentren abgespielt. Konkret stiegen die Angebotsmieten im Dezember gegenüber dem Vormonat nochmals um 0,4 Prozent, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.