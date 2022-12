Steigende Mieten gab es zudem auch in Schwyz (+3,2%) und in Graubünden (+1,6%). Gesunken sind die Angebotsmieten am stärksten im Wallis (-1,1%) und in Nidwalden (-0,9%). Zudem sanken die Mieteten für ausgeschriebene Wohnungen im Monatsvergleich auch in Obwalden, Uri, Zürich, im Tessin, in der Waadt und in Schaffhausen.