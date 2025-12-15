Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat nur leicht zu. Der Homegate-Mietindex stieg im November um 0,1 Prozent auf 131,7 Punkte, wie der Immobilienmarktplatz Homegate am Montag mitteilte. Über die vergangenen zwei Monate ergab sich damit ebenfalls nur ein leichtes Plus von 0,1 Prozent, was auf eine vorläufige Seitwärtsbewegung hindeutet.