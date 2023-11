Deutliche Unterschiede in den Kantonen

In den einzelnen Kantonen waren in der Entwicklung der Mietpreise deutliche Unterschiede auszumachen. Gegenüber September bewegten sich die Veränderungen laut Homegate zwischen minus 0,5 und plus 2,9 Prozent. Besonders stark legten die Mieten im Oktober in den Kantonen Glarus (+2,9 Prozent), Schaffhausen (+2,3 Prozent) und Uri (+1,8 Prozent) zu, während Ob- und Nidwalden (je -0,5 Prozent) und Schwyz (-0,3 Prozent) Rückgänge verzeichneten.