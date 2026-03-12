Bei den Kantonen steche insbesondere Zürich heraus. Hier knackte der Mietindex mit 150,2 Punkten erstmals die Marke von 150. Das bedeute, dass die dortigen Angebotsmieten seit 2009 um mehr als 50 Prozent zugelegt hätten. Im Februar kletterten sie um 0,8 Prozent. Das höchste Plus im vergangenen Monat verzeichnete derweil Nidwalden (+2,9 Prozent). Rückläufig seien die Mieten insbesondere in Graubünden (-1,8 Prozent) gewesen.