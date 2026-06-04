Gemessen an der Bevölkerungszahl sei das Angebot an ausgeschriebenen Objekten in Zürich aber weiterhin niedrig. Die meisten Angebote fänden sich derweil in der Genferseeregion, im Tessin sowie im Mittelland. Dort seien Einfamilienhäuser im schweizweiten Vergleich auch noch am erschwinglichsten. Im Mittelland koste ein durchschnittliches Objekt mit 140 Quadratmetern Wohnfläche im Schnitt noch unter einer Million Franken.