Teure Häuser in Genfersee-Region

Regional betrachtet sind für Einfamilienhäuser die Preiserwartungen vor allem in der Genferseeregion (+2,0 Prozent), aber auch in der Nordwestschweiz (+1,6 Prozent) und in der Ostschweiz (+1,5 Prozent) kräftig gestiegen. «Ausnahmsweise» tiefere Preise verzeichnet wurden in der Grossregion Zürich (-0,9 Prozent).