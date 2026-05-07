Trotz der leichten Entspannung bleibt das Preisniveau hoch. Für Einfamilienhäuser verlangten Anbieter Ende April durchschnittlich 8018 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche. Dies entspricht einem Rückgang um 17 Franken gegenüber März. Ein typisches Haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche kostet damit aber weiterhin mehr als 1,1 Millionen Franken. Eigentumswohnungen wurden im Schnitt zu 9422 Franken pro Quadratmeter ausgeschrieben.