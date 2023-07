Veränderungen im Top-Management von Gucci kommen bei den Aktionären des Luxusunternehmens Kering gut an. Die Titel der französischen Gucci-Mutter kletterten am Mittwoch in Paris um bis zu 6,8 Prozent - der grösste Kurssprung seit mehr als acht Monaten. Kering hatte am Vorabend bekanntgegeben, dass Marco Bizzarri, seit 2015 an der Gucci-Spitze, das Unternehmen in zwei Monaten verlassen werde und Geschäftsführer Jean-Francois Palus, die rechte Hand von Kering-Chef Francois-Henri Pinault, für eine Übergangszeit neuer Chef und Präsident von Gucci werde.