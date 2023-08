Der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Country Garden gibt kurz vor der Veröffentlichung seiner Halbjahresbilanz eine Kapitalbeschaffungsmassnahme bekannt. Mit der Ausgabe von 350,6 Millionen Aktien im Wert von rund 34,41 Millionen Dollar (270 Millionen Hongkong-Dollar/HK$) an Ever Credit, eine Investmenteinheit der Hongkonger Kingboard Holdings, solle ein Teil der Schulden bei dem Gläubiger beglichen werden, teilte Country Garden am Mittwoch mit.